Tinubu: "Afrika maden geleceğini kendi finanse etmeli"

Tinubu, Afrika'nın maden finansmanında dışa bağımlılığa son verilmesini, kobalt, lityum ve nadir toprakların kıtasal blok olarak değerlendirilmesini ve yerli sanayinin güçlendirilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 13:54
BM 80. Genel Kurulu'ndaki yuvarlak masada kıta işbirliği çağrısı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Afrika'nın maden kaynaklarının finansmanı ve yönetiminde dışa bağımlılığa son vererek, küresel tedarik zincirinde daha güçlü bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Tinubu'nun mesajı, Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima tarafından ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında düzenlenen "Afrika Madenleri Strateji Grubu Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı"'nda aktarıldı.

Mesajında, Afrika ülkelerinin yeraltı zenginliklerini tek tek değil, kıta genelinde ortak hareket ederek koruması gerektiğini belirten Tinubu, "Afrika maden geleceğini kendi finanse etmeli. Kobalt, lityum, grafit, altın ve nadir toprak elementlerimizi kıtasal bir blok olarak küresel zincirde değerlendirmeliyiz."

Tinubu, ham madde ihracatı yerine yerli sanayi ve katma değerli üretime geçilmesi gerektiğini; jeolojik verilerin Afrika'ya ait olması, devlet öncülüğünde maden arama çalışmalarının hızlandırılması ve kıtanın kendi fonlarıyla maden sektörünü finanse etmesi gerektiğini vurguladı.

Devlet başkanı, Nijerya, Zimbabve, Gabon ve Kenya gibi ülkelerin ham madde ihracatına sınırlamalar getirmesini "tarihi cesaret örneği" olarak nitelendirerek, bu adımların istihdam ve sanayileşme için fırsat yarattığını kaydetti.

