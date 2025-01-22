TİSK Başkanı Akkol, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Akkol, AA muhabirleri ve fotoğrafçıların yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan fotoğrafları inceledi.

Öne Çıkan Fotoğraflar

Akkol, oylama sırasında "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafına oy verdi. "Doğal Yaşam ve Çevre"de Costas Baltas'ın "Kanıksamış" karesini, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Klavuzlar" karesini tercih etti. "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafı için oy kullandı. "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" fotoğrafını seçti.

Akkol'dan Önemli Açıklamalar

Akkol, oylama sürecinin önemli ve zorlayıcı olduğunu belirterek şu yorumları yaptı: "Bu süreci birkaç açıdan çok anlamlı buluyorum. Özgür Suriye kategorisinin eklenmesi bu yılın özelliklerinden biri. Geçen yıl farklı kategoriler vardı ve gelecek yıl ise başka gündemler karşımıza çıkacak. Bu anları yakalayan arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

Akkol, oylama sürecinin zorluğuna da değinerek, "Tabii oylama süreci çok zor çünkü çok güzel kareler var. Ama en zoru bu anları yakalayabilmekti. Bu güzel kareler arasında seçim yapmak çok zor oldu." ifadelerini kullandı.

Akkol, oylamanın yıl boyunca yaşanan olayları hatırlatması açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu süreç, bir saatlik zaman diliminde tüm yılı yeniden hatırlamamızı sağlıyor. 2024, böylelikle kapanmış oldu. Ülkemize ve Anadolu Ajansına harika 2025 yılı diliyorum." dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.