TİSK Başkanı Akkol'dan Kritik Protokol Değerlendirmesi

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'dan Protokol Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile imzalanan "Nitelikli İşgücü Yetiştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Akkol, protokolün özel sektörün iş gücü ihtiyacını belirlemek için hazırlandığını kaydetti:

"Protokolümüzün ilk aşamasında, öncelikle özel sektörün iş gücü talebi ve gereksinimleri ortaya konulacaktır."

Değişimin Gerekliliği

Akkol, teknoloji ve dijitalleşmenin getirdiği dönüşümün iş gücü ihtiyacını nasıl değiştirdiğini vurgulayarak,;

"Hızla değişen dünyada, çalışanların yeni yetenekler edinmesi bir zorunluluk haline geldi. TİSK olarak, iş gücü açıklarını kapatacak yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

İşbirliği ile Yeni Fırsatlar

Akkol, protokol ile birlikte önemli bir işbirliğine imza attıklarını ifade ederek,;

"Sektörlerin nitelikli iş gücünü sağlamak ve özellikle kadın, genç ve engelli iş gücünün istihdama katılımını artırmak için çalışmalar yürüteceğiz." diye belirtti.

Teşekkürlerini sunarak,;

"Bu işbirliği için her zaman desteklerini esirgemeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Akkol, eğitim programlarının dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda odaklanacağını vurguladı ve:

"Protokolümüz, ülkemizin gelişimine katkı sağlarken, çalışma yaşamının dönüşümünde büyük katkılar sunacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.