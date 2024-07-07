Tişört ve şortla dışarı çıkanlar eve dönecek! 11 ilde resmen başlıyor: Meteoroloji'den acil uyarı

Bugün öğleden sonra itibariyle İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri ile Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya, Bilecik ve Kütahya bölgelerinde güçlü gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Ani sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği özellikle belirtildi.





MARMARA, EGE VE BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar beklendiğini duyurdu. Bu bölgelerde sıcaklıklar düşerken, İç Ege ve İç Anadolu'da rüzgar etkisini artıracak.

BULUTLU VE YAĞIŞLI BİR GÜN

Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgeleri bugün yer yer çok bulutlu bir hava ile karşılaşacak. Özellikle Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ayrıca, Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde de benzer yağışlar bekleniyor.

ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ YAĞIŞLAR



Öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların kuvvetlenmesi öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.





BATIDA SICAKLIK DÜŞÜYOR, DOĞUDA ARTIYOR

Yarın batı ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Doğu kesimlerde ise sıcaklıklar 3 ila 5 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

İÇ EGE VE İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Güney yönlerden esecek rüzgar, Marmara ve akşam saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzey ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette hissedilecek. Yarın ise İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar bekleniyor. Rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.



