TOGG T10F Türkiye'de 15 Eylül, Almanya'da 29 Eylül'de ön siparişe açılıyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yeni modeli T10F'in 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de ise Almanya'da ön siparişe açılacağını duyurdu. Aynı tarihte T10X modelinin de Almanya'da ön siparişi alınmaya başlanacak.

IAA Mobility 2025'te Avrupa sahnesi

Otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri, startup'lar ve sürdürülebilir ulaşım öncülerini bir araya getiren IAA Mobility 2025 fuarında TOGG, basın gününde yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini tanıttı. TOGG, doğuştan elektrikli T10X ve T10F modelleriyle Avrupa pazarına girişini resmen duyurdu.

Fuarda açıklanan bir diğer önemli gelişme ise T10X ve T10F'in bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız alması oldu.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın açıklamaları

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'de kanıtlanan başarının Avrupa yolculuğunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Tosyalı, şirketin üretim serüvenine ve süreçte karşılaşılan zorluklara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Tarihte ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı Türkiye'ye ait bir otomobili üretmek, ülkemiz sanayi tarihine baktığınızda başlı başına bir meydan okumaydı ve biz bunu başardık. Çok şükür yılmadık, karşımıza sıkıntılar çıksa da her zaman çözüm odaklı olduk, çok çalıştık. 7 yıl boyunca planlarımız doğrultusunda ilerledik. Geldiğimiz noktada, daha önce koyduğumuz hedefler doğrultusunda ülkemizde yakaladığımız başarıyı küresel pazarlara taşıyarak, Avrupa'ya adım atıyoruz. Hem T10X hem T10F modelimizi 29 Eylül itibarıyla Almanya'da ön siparişe açıyoruz."

Tosyalı, Almanya'dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacaklarını ve TOGG'un mobilite ekosistemini Avrupa'da da büyütmeyi hedeflediklerini vurguladı:

"Mobiliteyi her gün yeniden tanımlamak için çalışan, her güne bir yenilikle uyanan bir marka olarak, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye’nin yükselen elektrikli araç ekosistemiyle birlikte, Avrupa pazarının da en çok tercih edilen markalarından biri olmak için var gücümüzle çalışacağız."

CEO M. Gürcan Karakaş'ın değerlendirmesi

TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, 2021 Mayıs'ta Stuttgart'ta kurulan Togg Europe GmbH üzerinden Avrupa'ya hazırlık yaptıklarını ve Almanya'nın elektrikli araç altyapısı nedeniyle tercih sebebi olduğunu aktardı. Karakaş ayrıca şunları söyledi:

"Türk ve Avrupalı kullanıcılara en üst seviyede güvenlik sunarak pazara girmek, başından beri üzerinde titizlikle çalıştığımız ve ulaşmak istediğimiz bir hedefti. Şimdiki hedefimiz ise önümüzdeki yıllarda farklı sınıflarda yeni modellerle kullanıcılarımıza sunacağımız Togg seçeneklerini artırmak."

Ön sipariş ve satış bilgileri

T10F sahibi olmak isteyen kullanıcılar, siparişlerini TOGG'un mobil uygulaması Trumore üzerinden verebilecek. T10F'in Türkiye ve Almanya satış fiyatları, aracın her iki ülkede de siparişe açıldığı gün duyurulacak. Trumore uygulaması App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden indirilebiliyor.

IA A alanında test sürüşü ve tanıtım

TOGG, IAA Mobility 2025'te A2 salonu C40 standında yeni modellerini ve dijital mobilite ekosistemini sergiliyor. Şehir merkezindeki Königsplatz'ta açık alanda yer alan noktalarda ziyaretçiler online randevu ile T10X ve T10F modelleriyle test sürüşü deneyimi yaşayabiliyor.

T10F teknik özellikler ve donanım

T10F, dört farklı teknik versiyon ve V1E, V1 ve V2 olmak üzere üç donanım seçeneğiyle sunuluyor: V1E Standart Menzil (RWD), V1 Uzun Menzil (RWD), V2 Uzun Menzil (RWD) ve V2 AWD (çift motorlu, dört çeker).

RWD versiyonlar 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor; menzil seçenekleri 350 km ile 623 km arasında değişiyor. Çift motorlu AWD versiyon 700 Nm tork üretiyor ve 88,5 kWh bataryasıyla 523 km WLTP menzile ulaşıyor.

T10F, OTA (over-the-air) güncellemelerle sürücü destek sistemlerini sürekli güncel tutuyor; araçta 7 adet hava yastığı ve dayanıklı altyapı bulunuyor. Trafik işareti algılama, dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı gibi güvenlik özellikleri standart. V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı ve gelişmiş elektronik denge kontrolü yer alıyor; otomatik park asistanı opsiyonel olarak sunuluyor. Hızlı şarj ile %20'den %80'e dolum 30 dakikadan kısa sürede gerçekleşebiliyor.

Tasarım, renkler ve iç mekan

T10F'in dış renklerinden iki yeni seçenek Urla ve Mardin olarak tanıtıldı. Urla yeşili Ege'nin dinginliğini, Mardin mavisi ise Anadolu'nun geleneksel tonlarını yansıtıyor.

Tasarımda 'Duality' kavramı ve lale motifleri öne çıkıyor. Coupe tavan çizgisi, gövdeye gömülü kapı kolları ve kapalı ön panjur aerodinamik verimliliğe katkı sağlayarak menzilin uzamasında rol oynuyor. Ön tasarımda lale motifleri, krom detaylar ve keskin kaput çizgileri sportif bir kimlik sunuyor; arka kısımda yatay stop lambaları ve hafif spoiler dinamizm katıyor.

İç mekanda panoramik cam tavan, uçtan uca ekran ve yenilenen direksiyon simidi ile aydınlık ve konforlu bir üçüncü yaşam alanı hedeflenmiş. Yumuşak dokular ve zarif dikiş detayları 'koza etkisi' yaratarak kullanıcıyı sarıyor. T10F, T10X gibi TOGG'un dijital platformu Trumore ile entegre çalışarak fintek, insurtek, blokzinciri, IoT ve yapay zeka gibi teknolojilerle kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak.

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yazıcı ve marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu da katıldı.

Togg'un yeni modeli T10F'in dünya prömiyeri Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025'te gerçekleştirilirken, aracın 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de ise Almanya'da ön siparişe açılacağı bildirildi. Düzenlenen toplantıya Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı (sol 3), Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş (sağda), Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu (sol 2) Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç (solda), Togg'un marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu (ortada), Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu (sağ 3) ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yazıcı (sağ 2) katıldı.