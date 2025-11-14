Tokat Havalimanı: Ocak-Ekim'de 145 bin 96 Yolcu

Tokat Havalimanı, 2025 Ekim ayında 15 bin 623 yolcuya hizmet verdi; Ocak-Ekim döneminde toplam 145 bin 96 yolcuya ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:08
Tokat Havalimanı, 2025 yılı Ekim ayına ilişkin hava yolu istatistiklerini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan veriler, havalimanında istikrarlı bir artış olduğunu gösteriyor.

Ekim ayı verileri

Ekim ayında Tokat Havalimanı toplam 15 bin 623 yolcuya hizmet verdi. DHMİ verilerine göre iç hat yolcu trafiği 15 bin 452, dış hat yolcu trafiği ise 171 olarak kaydedildi.

Uçak iniş-kalkış sayıları iç hatlarda 173, dış hatlarda 1 olmak üzere toplam 174 şeklinde gerçekleşti. Havalimanında Ekim ayında yük trafiği 122 ton olarak bildirildi.

Ocak-Ekim dönemi

Yılın ilk 10 ayında (Ocak-Ekim) Tokat Havalimanı'nda toplam 145 bin 96 yolcu hizmet aldı. Aynı dönemde uçak trafiği bin 660, yük trafiği ise bin 266 ton olarak kayıtlara geçti.

DHMİ verileri, Tokat Havalimanı'nın bölgesel ulaşımda artan önemine işaret ediyor.

