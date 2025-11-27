Tokat Reşadiye'de Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen ihbar üzerine kaçak kazı yaptığı belirlenen üç kişiyi suçüstü yakaladı.

Ele geçirilen malzemeler

Kazı alanı ve şüphelilerin araçlarında yapılan detaylı aramada 1 jeneratör, 1 elektrikli vinç, 1 hilti ve uçları, 1 akü, 1 yılan kamera, 2 kilogram kükürt, 5 kilogram betonamit ve çeşitli kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan C.Ç., E.Ç. ve M.K. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin bölgede kaçak kazı ve kültür varlığı kaçakçılığına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

