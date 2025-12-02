Tokat'ta 112 Yönlendirmesiyle Anne, Yabancı Cisim Aspirasyonu Geçiren 1 Aylık Bebeği Kurtardı

Tokat 112 sağlık personelinin telefonla yönlendirdiği anne, yabancı cisim aspirasyonu yaşayan 1 aylık bebeği başarılı müdahaleyle hayata döndürdü.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:04
Tokat'ta, Tokat 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Masasına gelen yabancı cisim aspirasyonu ihbarı, hızlı telefon yönlendirmesiyle olumlu sonuçlandı. Nefes almakta zorlanan 1 aylık bebek için çağrı merkezine ulaşan anneye, sağlık personeli adım adım ilk yardım talimatları verdi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, anneyle anında telefonda bağlantı kuran sağlık çalışanı, sakin ve net bir şekilde gereken müdahaleyi tarif etti. Telefon üzerinden yapılan yönlendirme sonucunda anne, uyguladığı ilk yardım adımlarıyla bebeğin yeniden nefes almasını sağladı. Olay kısa sürede kontrol altına alınırken aile büyük bir panik yaşamadan müdahalenin başarıyla sonuçlanmasıyla rahat bir nefes aldı.

Yetkililerin Mesajı

Yetkililer, bu vakayla ilgili olarak acil durumlarda doğru bilginin, hızlı iletişimin ve soğukkanlı yaklaşımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı. Tokat 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, vatandaşların sağlıkla ilgili her çağrısına anında karşılık vermeye devam ettiklerini belirterek, 'Sağlıkta erişim, iletişim ve doğru müdahale hayat kurtarır' mesajını paylaştı.

