Tokat'ta 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. (29), polis tarafından yakalanıp Tokat Çamlıbel Cezaevi’ne gönderildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 22:48
Polis ekipleri Niksar'da operasyon düzenledi

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Ünye Ağır Ceza Mahkemesince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. (29), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A., Tokat Çamlıbel Cezaevine gönderildi.

Yetkililer, ilçede suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

