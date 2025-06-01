Tokat'ta Minibüs Devrildi: 10 Yaralı

Tokat'taki Minibüs Kazasında 10 Kişi Yaralandı
Tokat'ta meydana gelen üzücü bir kazada, taziyeye gidenleri taşıyan bir minibüs devrildi. Ağrı'dan Sakarya'ya ulaşıma çıkan minibüs sürücüsü A.K. (47), 04 AAT 332 plakalı aracıyla Tokat-Reşadiye kara yolu Muhtardüzü köyü yakınlarında kazaya karıştı.
Olay sonucunda, sürücü ile minibüsteki 9 yolcu yaralandı. Yaralılar, Tokat'taki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Yetkililer, kazanın nedenine dair incelemelerin sürdüğünü belirtirken, yolcuların durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.
Tokat'ta taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.