Tokat'ta Süt Sağarken Elektrik Çarpması: 59 Yaşındaki Kadın Öldü

Olay Gözova köyünde meydana geldi

Tokat'ta besicilik yapan bir kadın, süt sağma makinesini takmak isterken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Gözova köyünde hayvancılıkla uğraşan Emine Yılmaz (59), ineklerini sağmak için ahıra gitti. Süt sağma makinesini hayvanlara bağlamak istediği sırada elektrik akımına kapıldığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konuya ilişkin yetkililerden yapılan resmi açıklama bekleniyor.