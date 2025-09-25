Tokat'ta Süt Sağarken Elektrik Çarpması: 59 Yaşındaki Kadın Öldü

Tokat'ın Gözova köyünde süt sağma makinesiyle uğraşırken elektrik akımına kapılan 59 yaşındaki Emine Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:38
Olay Gözova köyünde meydana geldi

Tokat'ta besicilik yapan bir kadın, süt sağma makinesini takmak isterken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Gözova köyünde hayvancılıkla uğraşan Emine Yılmaz (59), ineklerini sağmak için ahıra gitti. Süt sağma makinesini hayvanlara bağlamak istediği sırada elektrik akımına kapıldığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konuya ilişkin yetkililerden yapılan resmi açıklama bekleniyor.

