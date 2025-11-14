Tokat'ta 'Yan Baktın' Kavgası: 1 Ölü, 3 Şüpheli Tutuklandı

Kent merkezindeki kafe tartışması ölümle sonuçlandı

Tokat'ta bir kafede başlayan "yan baktın" iddiasına dayanan tartışma, otoparkta kavgaya dönüşerek bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kenan Tayyip Yılmaz (23), tartışma sırasında 17 yaşındaki M.D.T. tarafından 6 yerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Kavgayı ayırmaya çalışırken olay yerinde bulunan M.A.A. ve K.Ç. ise havaya ateş açtı; açılan ateş sonucu bir mermi park halindeki araca isabet etti.

Olayın ardından kaçan üç şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bıçak ve silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

