Tokat'ta 'Yan Baktın' Kavgası: 1 Ölü, 3 Şüpheli Tutuklandı

Tokat'ta bir kafede başlayan 'yan baktın' tartışması otoparkta cinayetle sonuçlandı; 3 şüpheli bıçak ve silahla yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 20:56
Tokat'ta 'Yan Baktın' Kavgası: 1 Ölü, 3 Şüpheli Tutuklandı

Tokat'ta 'Yan Baktın' Kavgası: 1 Ölü, 3 Şüpheli Tutuklandı

Kent merkezindeki kafe tartışması ölümle sonuçlandı

Tokat'ta bir kafede başlayan "yan baktın" iddiasına dayanan tartışma, otoparkta kavgaya dönüşerek bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kenan Tayyip Yılmaz (23), tartışma sırasında 17 yaşındaki M.D.T. tarafından 6 yerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Kavgayı ayırmaya çalışırken olay yerinde bulunan M.A.A. ve K.Ç. ise havaya ateş açtı; açılan ateş sonucu bir mermi park halindeki araca isabet etti.

Olayın ardından kaçan üç şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bıçak ve silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOKAT (İHA) - TOKAT’TA "YAN BAKTIN" KAVGASINDA GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE...

TOKAT (İHA) - TOKAT’TA "YAN BAKTIN" KAVGASINDA GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaplı'da Nova Doğa Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü Açıldı
2
Alaplı'da İşçi Servisinin Üzerinden Geçen Serkan Tekin Hayatını Kaybetti
3
Eskişehir'de 69 Yaşındaki Aziz E., Tahtakurusu İlaçlanan Evinde Ölü Bulundu
4
Tokat'ta 'Yan Baktın' Kavgası: 1 Ölü, 3 Şüpheli Tutuklandı
5
Almanya polisine dron tehdidine 80 milyon euro ödenek
6
Muş'ta Silahlı Saldırı: Baba-Oğul Gözaltına Alındı
7
Malatya'da Kırsal Alanlarda Kar Yağışı: Akçadağ ve Darende Etkilendi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı