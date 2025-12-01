Tokat'ta Yaya Kazası: Doğancıbağları'nda Yaşlı Adam Öldü

Tokat-Niksar karayolu Doğancıbağları mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 22:43
Kaza ve müdahale

Tokat’ta yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Tokat-Niksar karayolu Doğancıbağları mevkisinde meydana geldi. Niksar istikametine seyreden Y.T. idaresindeki 57 KC 787 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen talihsiz adamın ayakkabıları ve elindeki malzemeler çevreye savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üzerinden kimlik ve cep telefonu çıkmayan vatandaşın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

