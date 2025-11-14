Tokat'ta Zile-Alaca yolunda yağmur sonrası kaza: Otomobil alev aldı

Tokat'ta Zile-Alaca kara yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 06 TM 795 plakalı otomobil kaza yapıp alev aldı; sürücünün hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:16
Olayın Detayları

Tokat’ta yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan bir otomobil, kaza sonrası alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre, Zile-Alaca kara yolu Koçaş köyü mevkiinde 06 TM 795 plakalı aracıyla seyir halinde olan A.M. (26), yağmurun etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yol kenarına savrulurken motor kısmı alev aldı.

Kaza sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç sürücü A.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Araçta maddi hasar oluşurken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

