Tokayev’e Özbekistan’ın 'Yüksek Dereceli Dostluk' Nişanı Verildi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, başkent Taşkent’te Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i ağırladı. İki lider baş başa görüşme gerçekleştirdi ve ikili ilişkilerin geleceğini belirleyecek konuları ele aldı.

Görüşmede öncelikler

Görüşmede ticaret, sanayi, ulaştırma, lojistik, enerji, tarım, su kaynakları ve kültürel-insani alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi konusu ön plana çıktı. Liderler ayrıca bölgesel ve uluslararası gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Yeni mekanizmalar ve ekonomik hedefler

Tokayev ve Mirziyoyev’in başkanlığında düzenlenen Kazakistan-Özbekistan Devletlerarası Yüksek Konseyi toplantısında, karşılıklı ticaretin artırılmasına yönelik somut mekanizmalar ele alındı. Tokayev toplantıda şunları söyledi: "İkili iş birliği potansiyelinin kullanılması konusunda fikir birliği sağlandı. Bu yönde yoğun çalışmaya hazır olduğumuz ifade edildi. Ticari-ekonomik alana öncelik vermek gerektiğini düşünüyorum. İkili ticareti geliştirmek, yeni büyüme alanlarını bulmak, ürün çeşitliliğini genişletmek, hammadde dışı ihracatı teşvik etmek için önlemler almalıyız. Bu bağlamda karşılıklı ticareti artırma programının (karşılıklı ticaretin 2030 yılına kadar 10 milyar dolara çıkarılması) kaliteli şekilde uygulanması önemlidir. Bugün oluşturulan Bölge Başkanları Konseyi’nin çalışmalarından, ayrıca İş Konseyi ve UzKazTrade ortak ticaret şirket dahil olmak üzere diğer ikili mekanizmalardan pratik sonuçlar bekliyoruz".

Toplantı kapsamında Bölge Başkanları Konseyi, İş Konseyi ve UzKazTrade ortak ticaret şirketi kurulması kararlaştırıldı.

Ortak projeler ve anlaşmalar

Mirziyoyev, Kazakistan ile ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükseldiğini vurguladı ve iki lider video konferans aracılığıyla sanayi, inşaat, petrokimya, finans, lojistik ve turizm alanlarında toplam 1.2 milyar dolar değerindeki 7 ortak projeyi başlattı. Devletlerarası Yüksek Konseyi toplantısı sonucunda sınır bölgelerinde sivil amaçlı kara radyo hizmetleri için radyo frekansı tahsislerinin koordinasyonu, ortak askeri tatbikatlar, sınırötesi su tesislerinin ortak yönetimi ve kullanımı, karşılıklı gümrük servisleri temsilciliklerinin açılması gibi alanlarda anlaşmalar imzalandı.

Nişan takdimi ve liderlerin açıklamaları

Mirziyoyev, Tokayev’e ülkenin en yüksek devlet nişanlarından "Yüksek Dereceli Dostluk" nişanını törenle takdim etti. Tokayev ödülle ilgili olarak şunları belirtti: "Bu yüksek ödül dostluk, barış ve saygı ideallerini, Kazakistan halkının kalbine yakın ve Özbekistan halkının ruhuna uygun değerleri simgeliyor. Nişanın adı ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin özünü tam olarak yansıtıyor. Kazakistan ve Özbekistan arasındaki dostluk halklarımızın refahı uğruna özenle koruduğumuz ve geliştirdiğimiz paha biçilmez bir değerdir".

Ortak basın toplantısı

Ortak basın toplantısında Tokayev, Özbekistan ile çok yönlü iş birliğine öncelik verdiğini vurgulayarak, "Sözde uzmanların her türlü spekülasyonlarına rağmen Kazakistan ve Özbekistan’ın rakip değil stratejik ortaklar, güvenilir müttefikler, birlikte ilerleme ve kalkınma yolunda yürüyen ülkeler olduğunu vurgulamak isterim. Halklarımız bir birlerine içten saygı duyan gerçek kardeşler, yakın dostlardır" dedi.

Mirziyoyev ise Tokayev’in ziyaretinin ilişkilerin yüksek düzeyini teyit ettiğini belirterek, "Bu ziyaret, çok planlı işbirliğimizin yeni tarihinde önemli bir olaydır ve işbirliğimizin genişletilmesine güçlü ivme kazandırmıştır. Sağlanan mutabakatlar ve imzalanan anlaşmalar şüphesiz ortaklığımızı somut içerikle dolduracaktır, ortak projeler için yeni alanların önünü açarak, iki kardeş ülkenin sürdürülebilir kalkınması için sağlam bir temel oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI KASIM CÖMERT TOKAYEV’E ÖZBEKİSTAN’IN EN YÜKSEK DEVLET NİŞANI "YÜKSEK DERECELİ DOSTLUK" NİŞANI TAKDİM EDİLDİ.