Tolga Yılmaz, 93 Yaşındaki Muharrem Kubat'ı 24 Kasım'da Ziyaret Etti

Eskişehir'de anlamlı buluşma

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve beraberindeki polis memurları, 93 yaşındaki emekli öğretmen Muharrem Kubat'ı ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Gerçekleştirilen anlamlı buluşmanın, yıllarını eğitime adamış bir çınarın taşıdığı tecrübe ve hatıraların, saygı ve minnet duygularıyla bir kez daha hatırlanmasına vesile olduğu belirtildi. Ziyarette, Kubat'ın öğrencilerine bıraktığı iz ve eğitim sevdasının gönül emeğinin en kıymetli mirası olduğu vurgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce ziyaretle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu vesileyle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyor, emekleri için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz

