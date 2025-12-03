Tomarza Kaymakamı Selim Eser'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti

Tomarza Kaymakamı Selim Eser, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ilçe merkezinde ve mahallelerde engelli vatandaşları ziyaret ederek mesaj verdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 17:21
Ziyaretler ve mesaj

Tomarza Kaymakamı Selim Eser, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede bulunan engelli vatandaşları ziyaret etti.

Kaymakam Eser, gerek ilçe merkezinde gerekse de ilçeye bağlı mahallelerde bulunan engelli vatandaşlar ve ailelerini ziyaret ederek onlarla bir araya geldi.

"Engelli vatandaşların hayatın her alanında, kimseye muhtaç olmadan, hayatlarını sürdürebilmeleri en temel insani haklarıdır. Huzurlu ve güvenli bir toplum oluşturulmasının yolu, engelli vatandaşlarımızın da toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi ile mümkündür. Her fırsatta onları kucaklayarak eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz. Bu vesileyle bir kez daha tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Gününü yürekten kutluyorum" dedi.

