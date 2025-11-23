Tortum Gölü'nde Yüzen Ev Uzundere'yi Turizme Taşıyor

Erzurum Uzundere'de hayata geçirilen Tortum Gölü üzerindeki yüzen ev, Esra ve Derviş Tosun tarafından restore edilip kafe ve organizasyon alanı olarak 2026 sezonuna hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 09:53
Erzurum’un Uzundere ilçesinde hayata geçirilen yüzen ev projesi, bölgenin yeni turizm cazibe merkezlerinden biri olmaya aday.

Uzun yıllardır Tortum Gölü kıyısında atıl durumda bulunan proje, genç girişimci Esra Tosun ve eşi Derviş Tosun tarafından yeniden hayata geçirildi.

Proje ve Özellikleri

Tamamlanan yüzen ev, göl üzerinde hareket edebilen ve tekneyle çekilebilen yapısıyla dikkat çekiyor. Modern tasarımıyla öne çıkan ev, kafe ve organizasyon alanı olarak kullanılmak üzere yeniden düzenlendi.

2026 Sezonuna Hazırlık

Proje, 2026 turizm sezonuna hazırlanıyor ve bölgeye gelen ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Yüzen ev, hem doğayla iç içe huzurlu bir ortam sunarken hem de Uzundere’nin turizm potansiyeline yeni bir soluk kazandırıyor.

Girişimcinin Açıklaması

Esra Tosun, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Tortum Gölü’nün eşsiz güzelliğini insanların daha yakından deneyimlemesini istedik. Bu ev hem bizim hayalimizdi hem de bölgemiz için yeni bir turizm değeri olacak" dedi.

