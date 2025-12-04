TRAB-Rİ KAB'de İşçi Eylemi: Maaş Alamadılar, Tesis Girişleri Bloklandı

Trabzon-Rize Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde çalışanlar maaşlarını alamadığını belirterek tesisi iş makinesiyle kapattı; çöp kamyonları dışarıda bekliyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:19
Trabzon’un Araklı ilçesi Taşönü Mahallesinde çevreye yaydığı kötü kokular ve derelere salınan kirli sular nedeniyle tepki çeken katı atık bertaraf tesisi, bu kez çalışanların başlattığı eylemle gündemde.

Eylem Detayları

Evra Gruop tarafından işletilen Trabzon-Rize Katı Atık Bertaraf Tesisi (TRAB-Rİ KAB)nde çalışan işçiler, bu sabah maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlattı. Çalışanlar, tesisin kapısını iş makinesi ile kapatarak hakları ödenene kadar tesise çöp kamyonu girişini engelleyeceklerini duyurdu. Eylem nedeniyle sabah saatlerinden itibaren tesise çöp getiren kamyonlar tesis önünde bekleyişini sürdürüyor.

Tesisin Kapasitesi ve Tarihçesi

Tesis, Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve Işletme Birliği bünyesinde, Araklı’nın Taşönü Mahallesi’nde yap-işlet-devret modeliyle 2019 yılında yapımına başlandı ve 2021 yılında hizmete girdi. Evra Group bünyesindeki tesis, Rize ve Trabzon'daki yaklaşık 1 milyon 175 bin nüfusun çöplerinin toplandığı bir merkez konumunda. 2024 yılında yaklaşık 300 bin ton çöpün işlendiği tesiste çöpler ayrıştırılıp yakılarak elektrik enerjisi üretiliyor.

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi