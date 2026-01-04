DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.937.363,43 -1,31%

Trabzon Büyükşehir: 18 ilçede kapalı yol kalmadı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 18 ilçede yürüttüğü kar çalışmalarıyla kentte ulaşıma kapalı yol bırakmadı; 48 araç, 68 personel 7/24 görevde.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:34
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:34
Trabzon Büyükşehir: 18 ilçede kapalı yol kalmadı

Trabzon Büyükşehir ekipleri 18 ilçede kapalı yol bırakmadı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan kar yağışına karşı 18 ilçede eş zamanlı yürüttüğü yoğun çalışmalarla vatandaşların mağduriyet yaşamasını önledi. Yapılan müdahaleler sonucunda kent genelinde ulaşıma kapalı yol kalmadı.

Buzlanmaya karşı önlemler

Gece gündüz sahada görev yapan ekipler, yol açma, temizlik ve buzlanmaya karşı önleyici çalışmalarını sürdürüyor. Sahada 48 araç ve 68 personel görev yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, muhtemel buzlanmalara karşı vatandaşların dikkatli olmasını isterken, ekiplerin 7/24 esasına göre teyakkuz halinde çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHİR GENELİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINA KARŞI 18 İLÇEDE EŞ ZAMANLI...

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHİR GENELİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINA KARŞI 18 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OLARAK YÜRÜTTÜĞÜ YOĞUN MÜCADELEYLE VATANDAŞLARIN MAĞDURİYET YAŞAMASINI ÖNLEDİ.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHİR GENELİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINA KARŞI 18 İLÇEDE EŞ ZAMANLI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
LGS ve YKS Bursluluk Sınavlarında Öğrenci ve Veli Heyecanı
2
Trabzon Büyükşehir: 18 ilçede kapalı yol kalmadı
3
Amasya'da 180 köy yolu ulaşıma açıldı: 160'ı ilk 24 saatte
4
Seçer: 'Şehitlerimiz Ülkenin Onurunu Omuzlarında Taşıdı' — Mersin'in 104. Kurtuluş Yıldönümü
5
Mudanya'da Köylüler 797 Milyon Liralık Arazi Satışına Traktörlerle Tepki
6
Kayseri Büyükşehir’den kırsala 1 milyar 675 bin 89,08 TL’lik yatırım: 2025’te yol, altyapı ve tarım hamlesi
7
Kış Egzaması Uyarısı: Sıcak Duş ve Yanlış Nemlendirme Şikayetleri Artıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları