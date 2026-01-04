Trabzon Büyükşehir: 18 ilçede kapalı yol kalmadı

Trabzon Büyükşehir ekipleri 18 ilçede kapalı yol bırakmadı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan kar yağışına karşı 18 ilçede eş zamanlı yürüttüğü yoğun çalışmalarla vatandaşların mağduriyet yaşamasını önledi. Yapılan müdahaleler sonucunda kent genelinde ulaşıma kapalı yol kalmadı.

Buzlanmaya karşı önlemler

Gece gündüz sahada görev yapan ekipler, yol açma, temizlik ve buzlanmaya karşı önleyici çalışmalarını sürdürüyor. Sahada 48 araç ve 68 personel görev yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, muhtemel buzlanmalara karşı vatandaşların dikkatli olmasını isterken, ekiplerin 7/24 esasına göre teyakkuz halinde çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHİR GENELİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINA KARŞI 18 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OLARAK YÜRÜTTÜĞÜ YOĞUN MÜCADELEYLE VATANDAŞLARIN MAĞDURİYET YAŞAMASINI ÖNLEDİ.