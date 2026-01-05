Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2025’te On Binlerce Vatandaşa Sosyal Destek Sağladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2025 Sosyal Destekleri

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği hizmet ve desteklerle şehir genelinde binlerce aileye ve on binlerce vatandaşa ulaştı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen uygulamalar, dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarına doğrudan katkı sundu.

Genel Destekler

Kart 61 uygulamasından her ay 21 bin 840 kişi yararlandı. Bu uygulama, temel ihtiyaçların karşılanmasına önemli bir katkı sağladı. 2025 yılı içinde 15 metreküp su indiriminden 9 bin 662 aile, emeklilere yönelik %50 indirimli su hizmetinden 24 bin 2 aile faydalandı. Ayrıca yıl boyunca bin 669 aileye her gün sıcak yemek ulaştırıldı ve 2 bin 79 eve temizlik hizmeti sunuldu.

Engelsiz Hizmetler

Engelli vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik hizmetlerde somut adımlar atıldı. Engelsiz Taksi uygulamasıyla 2 bin 405 sefer gerçekleştirildi. Hareket kabiliyetini desteklemek amacıyla Engelli Araç Tamir Atölyesi aracılığıyla 748 aracın bakım ve onarımı yapıldı. Engelli bireylere 223 manuel ve 157 akülü araç yardımı sağlandı.

Medikal malzeme desteği kapsamında 52 kişiye yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston ve engelli tuvaleti gibi ihtiyaçlar karşılandı. Eğitim ve sosyal gelişimi desteklemek amacıyla Engelsiz Yaşam Akademisinde 52, Gazipaşa Özel Bireyler Okulunda ise 27 özel gereksinimli kursiyer eğitim aldı. Engelli bireyler için sürdürülen öğle yemeği hizmeti kapsamında yıl boyunca 17 bin 658 öğün sunuldu.

Başkan Genç: "Trabzon’da dayanışmayı büyüteceğiz"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sosyal belediyeciliği merkeze alan hizmet anlayışını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Özel bireylerimizin ve dezavantajlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, ihtiyaç sahiplerine doğrudan dokunan sosyal desteklerimizi 2025 yılı boyunca daha da güçlendirdik. Hiç kimseyi yalnız ve geride bırakmayan bir anlayışla çalışıyoruz. Bir şehrin, en zayıfını kucakladığı kadar güçlü olduğu görüşünü benimsiyoruz. Ekonomik, sosyal ve insani tüm desteklerimizi 2026 yılında da imkanlarımız doğrultusunda artırarak sürdüreceğiz. Trabzon’umuzda dayanışma kültürünü büyütmeye ve her zaman hemşehrilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

