Trabzon’da Başkan Genç’ten Yılbaşında İtfaiye ve TİSKİ Ziyareti

Başkan Ahmet Metin Genç, 2026 yılbaşı gecesinde görev yapan itfaiye ve TİSKİ personelini ziyaret ederek teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 21:29
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2026 yılını görevi başında karşılayan itfaiye ve Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) personelini ziyaret ederek yeni yıl tebriğinde bulundu.

Ziyaret programı kapsamında Başkan Genç, ilk olarak TİSKİ Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Genel Müdür İbrahim Kul ve kurum personeliyle bir araya geldi. Ardından; Vali Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde görev başındaki personele baklava ve börek ikramında bulunuldu.

Başkan Genç, kamu hizmetlerinin sürekliliğinin önemine vurgu yaparak "Her koşulda göreve koşan, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre çalışan itfaiye ve TİSKİ personelimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Genç, yılbaşı gecesi alınan tedbirleri de anlattı: "İtfaiye Dairesi Başkanlığımıza bağlı 88 personelimiz, yılbaşı gecesinde 18 ilçemizde 21 farklı noktada 70 araçla görev yapacak. TİSKİ ekiplerimiz ise 30 personelle sahada, olası arızalara anında müdahale etmek üzere nöbette. Hemşehrilerimizin yeni yıla sorunsuz ve güvenli bir şekilde girmesi için tüm ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor".

