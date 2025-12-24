Trabzon'da Çağlayan Kentsel Dönüşüm İnşaatları Hızlandı

Modern ve çevreci yaklaşım ile mahalle dönüşüyor

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çağlayan mahallesinde devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1. etap 1. kısım inşaatlarının yapımı sürüyor. Proje, mahalledeki riskli yapı stokunu dönüştürerek çağdaş yaşam alanları yaratmayı hedefliyor.

Projede 100 bin metrekarelik alan üzerinde; 418 daire ve 44 dükkân yer alıyor. Tasarım, deprem güvenliğinin öncelikli olduğu, güneş enerjisi panelleri, yerden ısıtma sistemleri, peyzaj alanları ve kapalı otopark gibi çevreci ve konfor odaklı uygulamalarla şekillendirildi.

İlerleme ve sonraki adımlar

Projede gelinen noktayla ilgili bilgi veren Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi Koordinatörü Can İhsan Bozbaş, "100 bin metrekare alan üzerinde yapılan projemizde; 418 daire ve 44 dükkân yer alıyor. Projemizin 186 konut ve 22 dükkândan oluşan 1. etap 1. kısmının yapımı için 30 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ihalenin ardından temel atma töreni yaptık. Kısa sürede inşaat çalışmalarının başlatıldığı projemizde şu anda kalıp demir ve beton imalatları gerçekleştiriliyor. Çalışmaların, planlanan iş takviminin önünde gitmesinin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bozbaş ayrıca 1. etap 2. kısım sürecine ilişkin, "Sözleşmelerin imzalanmasıyla hak sahiplerimizin tahliye süreci başlatıldı. Tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından yıkım işlemlerini gerçekleştirileceğiz. İhale süreçlerinin tamamlanmasıyla da, 1. etap 2. kısım inşaatlarının yapımına başlayacağız" diye konuştu.

Projede yürütülen çalışmalar, şehircilik ve kentsel dönüşüm uygulamaları açısından örnek teşkil etmeyi ve Çağlayan mahallesine daha güvenli, modern ve çevreci bir yaşam alanı kazandırmayı amaçlıyor.

