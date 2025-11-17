Trabzon'da Düğün Yemeği Şüphesi: Yaklaşık 100 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Trabzon Ortahisar'da düğünde yenilen tavuklu pilav ve sarmadan yiyen yaklaşık 100 davetli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 00:25
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 00:25
Olayın ayrıntıları

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Dolaylı Mahallesi'nde, damat evinde düzenlenen düğünde dağıtılan tavuklu pilav ve sarma yiyen konuklardan yaklaşık 100 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

İlk belirlemelere göre, davetlilerden bazıları dönüş yolunda mide bulantısı ve kusma şikayetiyle fenalaştı. İlk müdahalelerin ardından vatandaşlar, başta Sürmene Devlet Hastanesi olmak üzere çevre ilçe hastanelerine sevk edildi. Hastanelere başvuranların genel sağlık durumunun iyi olduğu ve müşahede altında tutuldukları bildirildi.

Görgü tanıkları ve mağdurların ifadeleri

Zekeriya Aslan: "Yemekten sonra dönüş yolunda herkesin midesi bulanmaya başladı. Yolda istifra ettik fakat bazı kişiler fazla rahatsızlandı, sonra da hastaneye geldik."

Fatih Çoğalan: "Şu an iyi sayılırım fakat takatim yok. Tavuk yedim, yemez olayım. Çok kötüyüm. Allah'tan biz biraz hızlı geldik de sağ salim hastaneye yatabildik."

Adem Yıldız: "Düğüne gittik. Tavuk pilav, dolma yedik, sonuç bu. Mide bulantısı ve kusma yaşadık. Serum takıldı, bekliyoruz."

Salih Şahin (hastanede yakını bulunan davetli): "Gündüz yapılan nikahın ardından Dolaylı Mahallesi'nde eğlence tertip edilmişti. Biz de oraya gittik. Orada bize yemek dağıttılar. Ben yemek yemediğim için zehirlenmedim. Özellikle tavuğu yiyenlerin çeşitli aralıklarla zehirlendiğini duyduk. Fakat tavuktan yemeyenlerin zehirlenmediğini öğrendik. Tavuk tarihi geçmiş bir tavuk muydu bilmiyorum."

Soruşturma

Olayla ilgili inceleme sürüyor. Yetkililer, olası gıda kaynaklı zehirlenme iddialarını araştırıyor.

