Trabzon’da Kar Altında Şap Aşı Seferberliği

Karla mücadelede şap aşısı seferberliği

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Trabzon’un zorlu ve karlı coğrafyasında, adeta komando timlerini andıran bir gayretle karla kaplı dağ yollarını aşarak hayvanları Şap hastalığı (SAT1 Serotipi) karşısında koruma altına alıyor.

Türkiye’de 1965 yılından bu yana ilk kez yoğun olarak görülen şap hastalığına karşı yürütülen çalışmalar, özellikle Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kesintisiz sürüyor. Ekipler, diz boyunu aşan kar, buz tutmuş yollar ve ulaşımı güçleştiren hava koşullarına rağmen aşı, kontrol ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız gerçekleştiriyor.

Saha çalışmaları ve hedef

Çalışmalarda veteriner hekimler ve teknik personel, kimi zaman araçların ilerleyemediği noktalarda kilometrelerce yürüyerek ahırlara ulaşıyor. Ekiplerin hedefi hem hayvan sağlığını korumak hem de bölge hayvancılığının zarar görmesini engellemek. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, kırsal ve yüksek rakımlı mahallelerdeki hayvan varlığı tek tek kontrol edilip üreticilere alınması gereken tedbirler anlatılıyor.

İsa Kaplan’ın açıklamaları

İsa Kaplan: "Bizim yol ve kış şartlarımız gerçekten çok zor. Arkadaşlarım özverili bir şekilde şu anda tüm mahallelerde şap aşısı ile ilgili çalışma yapıyor. 2025 yılında şap hastalığı SAT-1 1965 yılından sonra ilk defa yeniden kendini gösterdi. Doğu Karadeniz’in avantajı daha kapalı bir bölge ve hayvan hareketleri daha az olması sebebiyle ilimizde çok fazla bir sıkıntı yaşamadık. Bizlerde hastalık çıkışı oldu ama yoğun bir şekilde Sonbahar sezonunda aşılamamızı yapmıştık. Şimdi de ilkbahar sezonunun başlangıcını 2 Ocak'tan itibaren başlattık. İnşallah hızlı bir şekilde tamamlayıp şap hastalığıyla ilgili Trabzon’da sorun yaşamak istemiyoruz. Vatandaşlarımızın mutlaka gebe hayvanları bile olsa şap aşısının zararı yok mutlaka yaptırsınlar. Hayvanlarımızı koruma altına alalım"

Kaplan, ilde 120 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu belirterek, işletme kayıtları sayesinde hangi köyde kaç hayvan olduğu bilgisinin takip edildiğini aktardı. İlçe müdürlüklerindeki veteriner hekim ve sağlık teknisyeni ekiplerinin sahada çalıştığını, kırsal yapı ve dağ yollarının zorluğu nedeniyle ekiplerin günde ortalama 25-30 hayvan aşılayabildiğini vurguladı. Kaplan, bu sayının İç Anadolu’da günlük bin hayvan aşılanmasıyla kıyaslandığında ekiplerin yaklaşık 30 kat daha zor koşullarda çalıştığını ifade etti.

Trabzon ekipleri, soğuk hava, tipi ve dik yamaçlara rağmen görevlerini aksatmadan sürdürürken, salgının kontrol altına alınması için gece gündüz sahada olmaya devam ediyor.

TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, TRABZON'UN ZORLU VE KARLI COĞRAFYASINDA, ADETA KOMANDO TİMLERİNİ ANDIRAN BİR MÜCADELEYLE KARLA KAPLI DAĞ YOLLARINI AŞARAK HAYVANLARI ŞAP HASTALIĞINA (SAT1 SEROTİPİ) KARŞI KORUMA ALTINA ALIYOR.