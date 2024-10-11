Trabzon'da Okulda Vefat Eden Öğrencinin Cenazesi Törenle Toprağa Verildi

Trabzon'da Genç Bir Yaşam Sonbuldu

Trabzon'un Tonya ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, okulda geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 10 yaşındaki Elif Ebrar Yılmaz için düzenlenen cenaze töreni, bu acı kaybı paylaşmak için toplanan kalabalık bir katılımcı kitlesiyle gerçekleştirildi.

Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Elif Ebrar Yılmaz, Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiydi. Cenaze töreni, Tonya'daki Büyük Kesli Camisi'nde yapıldı. Törene, Elif'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Tonya Kaymakamı Adem Eser, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Murat Bozlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cenaze namazı, İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kılındı. Uğurlama sırasında Kaymakam Demirkale ve diğer katılımcılar, Elif Ebrar Yılmaz'ın ailesine taziyelerini iletti. Bu anlamlı tören, toplumu derinden etkileyen bir kaybın ardından dayanışma ve destek ruhunu ön plana çıkardı.

Trabzon'da dün okulda rahatsızlanarak vefat eden 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı. Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Elif Ebrar Yılmaz için Tonya ilçesindeki Büyük Kesli Camisi'nde cenaze namazı düzenlendi.