Trabzon'da "Özgür Filistin İçin Hareket Et" Etkinliği — "Kudüs'e Gönül Köprüsü"

Trabzon'da "Özgür Filistin İçin Hareket Et" sloganıyla "Kudüs'e Gönül Köprüsü" etkinliği

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Kahramanmaraş Caddesi'nde 10 kilometrelik bisiklet turu ile başladı. Program kapsamında katılımcılar, Uzun Sokak'tan Ganita mevkiine kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile, "Sumud'umuz Gazze'ye, Çocuklar Ölmesin, Çocuklar Büyüsün ve Sizi Bekliyorlar" yazılı afişler taşıyan katılımcılar, sloganlar atarak desteklerini gösterdi.

Konuşmalar

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, "bugünün İslam dünyasının garip çocuğunun Gazze olduğunu" söyledi. Yıldırım, Gazze ve Filistin'deki Müslümanların muzaffer olmaları için dua ederek, İslam dünyasının bu davaya sahip çıkmak mecburiyetinde olduğunu belirtti.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatarak, "Dünyanın her tarafında, her platformda, bazen telefonda, toplantılarda, özel görüşmelerde Filistin ve Gazze'yi savunuyor. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu haykırıyor, her yerde söylüyor. Şimdi dünyanın diğer ülkeleri de bunun ne demek olduğunu anlamaya başladılar." dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise İsrail'in saldırılarına karşı dünyanın gözünün açıldığını vurgulayarak, "Dünya da Filistin'de, Gazze'de yaşanan bu insan haklarına aykırı durumun kaldırılması için ayağa kalmış durumda. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak son yıllarda görmediğimiz şekilde tüm siyasi partilerin katılımıyla İsrail'i kınayan, Filistin'e destek veren iki büyük açıklamayı meclisten yaptık." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, etkinliği, "Trabzon'dan Gazze'ye uzanan bu gönül köprüsünün sadece bir yürüyüş değil, merhametin, adaletin ve insanlığın ortak çağrısı" olarak nitelendirdi.

Etkinlik programı

Konuşmaların ardından eğitimci-yazar ve sosyal medya fenomeni Sertaç Güngör söyleşi gerçekleştirdi. Programda öğrenciler tarafından dans, koreografi ve şiir dinletileri sunuldu; ayrıca yağlı boya ile maket eserlerinin sergisi yer aldı.

