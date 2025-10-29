Trabzon'da Silahlı Kavga: Aynı Aileden 3 Kişi Yaralandı

Ortahisar, 2 No'lu Bostancı Mahallesi'nde yaşandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden üç kişi yaralandı.

Olay, 2 No'lu Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Y. (27) ile amcası S.Y, yengesi A.Y. ve kuzeni P.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Y.Y. yanında bulunan tabancayla amcası, yengesi ve kuzenini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

