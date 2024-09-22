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Trabzon'da Taşkın ve Heyelan Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'da meydana gelen taşkın ve heyelanlar sonrası temizlik ve iyileştirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 15:21
Trabzon'da Taşkın ve Heyelan Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'da Temizlik Çalışmalarının Hızla İlerlemesi

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağış sonrası taşkın ve heyelanların yaşandığı bölgelerde temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sürmene ilçesindeki Çavuşlu Mahallesi'nde yaşanan felaket sonrası zemin katlara verilen zararın ardından temizleme faaliyetleri başlatıldı. İş makineleri, mahalle merkezinden geçen dere üzerindeki hafriyatı kaldırma işlemlerine de devam ediyor.

Araklı'daki Durum

Araklı ilçesi'nde meydana gelen sağanak, derelerin taşmasına neden oldu. Özgen Mahallesi'nde bulunan Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi dahil olmak üzere birçok binanın zemin katında su tahliye işlemleri gerçekleştirildi ve balçık temizleme çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, tıkanan rögarların açılması için de çalışmalara devam ediyor.

Yardım Faaliyetleri

Türk Kızılay, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik ikram araçlarıyla sıcak çorba, kumanya ve su dağıtımı yapıyor. Ayrıca, Arsin Belediyesi de taşkın ve heyelanın oluşturduğu zararları tespit etmek için vatandaşların Arsin Hükümet Konağı'nda oluşturulan AFAD Başvuru Bürosu'na başvurabileceklerini duyurdu.

Ulaşım ve Yaşam Normalleşiyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamalara göre, Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinde meydana gelen sel ve heyelan sonrası ekipler büyük gayretle çalışıyor. Okulların temizlenerek eğitime hazır hale getirildiği, yüksek kesimlerdeki okullarda ise çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Ulaşım sıkıntıları nedeniyle bazı mahallelere alternatif yollarla erişim sağlanırken, genel yaşam şartlarının büyük oranda normale döndüğü duyuruldu.

Yetkililer, vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi'nin Alo 153 hattından yardım alabileceklerini bildirdi.

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde...

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları devam ediyor. Sürmene ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle, mahalle merkezinden geçen dere içerisinde oluşan hafriyatı kaldırma çalışması da yapılıyor.

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde...

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları devam ediyor. Sürmene ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle, mahalle merkezinden geçen dere içerisinde oluşan hafriyatı kaldırma çalışması da yapılıyor.

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde...

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları devam ediyor. Sürmene ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle, mahalle merkezinden geçen dere içerisinde oluşan hafriyatı kaldırma çalışması da yapılıyor.

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde...

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları devam ediyor. Sürmene ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle, mahalle merkezinden geçen dere içerisinde oluşan hafriyatı kaldırma çalışması da yapılıyor.

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde...

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları devam ediyor. Sürmene ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle, mahalle merkezinden geçen dere içerisinde oluşan hafriyatı kaldırma çalışması da yapılıyor.

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde...

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları devam ediyor. Sürmene ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle, mahalle merkezinden geçen dere içerisinde oluşan hafriyatı kaldırma çalışması da yapılıyor.

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde...

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları devam ediyor. Sürmene ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle, mahalle merkezinden geçen dere içerisinde oluşan hafriyatı kaldırma çalışması da yapılıyor.

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde...

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları devam ediyor. Sürmene ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle, mahalle merkezinden geçen dere içerisinde oluşan hafriyatı kaldırma çalışması da yapılıyor.

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde...

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları devam ediyor. Sürmene ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle, mahalle merkezinden geçen dere içerisinde oluşan hafriyatı kaldırma çalışması da yapılıyor.

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde...

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları devam ediyor. Sürmene ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle, mahalle merkezinden geçen dere içerisinde oluşan hafriyatı kaldırma çalışması da yapılıyor.

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