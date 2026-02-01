Trabzon Şehir Hastanesi İnşaatı %90’a Yaklaşıyor — 900 Yataklı Yeni Kompleks

Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı yüzde 90’a yaklaştı

Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi yanındaki dolgu alanında yapımı süren 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'nin fiziki gerçekleşme oranı hızla artıyor. Projede 5 bin fore kazık kullanıldı ve bina, depreme dayanıklı olması için sismik izolatörlerle korunacak.

İnşaatta son durum ve teslim takvimi

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Topsakal, hastanenin teslim alma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Topsakal, 'Şu anda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 86-87 seviyelerinde olup, yüzde 90’a yaklaşmıştır' dedi. Hastanenin teslim alımının 2026 yılının Mayıs sonu ya da Haziran ayında başlamasının planlandığını belirtti. Yasal süresi 15 Aralık 2025 olan projeye, proje değişikliklerinden kaynaklanan ek süreler verilerek teslim süreci Mayıs-Haziran dönemine ötelenmiş durumda.

Kapasite, birleştirme ve hizmet planları

Hastane, kentteki yoğun bakım kapasitesini iki katına çıkaracak şekilde tasarlandı. Tesis bünyesinde 300 poliklinik ve 33 ameliyathane yer alacak. Topsakal, hastanenin yaklaşık 900 yatak kapasiteli olacağını ve bu yatakların 236'sının yoğun bakım, 664'ünün ise tek kişilik nitelikli yatak olacağını söyledi. Bu düzenlemeyle hastaların tek kişilik yataklarda kalma oranı önemli ölçüde yükselecek.

Şehir hastanesi projesi kapsamında bazı hastane taşımaları da planlanıyor. Ahi Evren Hastanesi ve Kemik Hastanesi'nin taşınması yönünde talimatlar verildi; Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ise yalnızca eğitim kadrosu yeni şehir hastanesine aktarılacak. Topsakal, toplamda yaklaşık 380 yatak'ın çeşitli hastanelerden yeni tesise entegre edileceğini, böylece ilde fiilen 500 yataklık yeni kapasite kazanılacağını ifade etti.

Ulaşım ve altyapı çalışmaları

Hastanenin çevresinde ulaşımı kolaylaştıracak yol çalışmaları planlanıyor. Karayolları ve Ulaştırma Bakanlığı yönlendirmesiyle kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinde bağlantı yolları yapılacak. DSİ katkısıyla, güney taraftan gelen yağmur sularının denize güvenli aktarımını sağlayacak transfer hattı oluşturuldu. Belediye tarafından planlanan hafif raylı sistemin bölgede ulaşımı rahatlatacağı ve hastaneyi ulaşım ağına entegre ederek trafik yükünü azaltacağı vurgulandı.

Dr. Topsakal, Fatih Devlet Hastanesi gibi merkezdeki mevcut tesislerin mekânsal eskimesi nedeniyle yeni düzenlemeler düşünüldüğünü; geçici taşıma ve mevcut binanın yıkılarak yerine 250 yataklı yeni bir hastane yapma planlarının bulunduğunu belirtti. Yeni şehir hastanesinin sunduğu mekânsal konfor ve modern tıbbi donanım sayesinde Trabzon'un sağlık altyapısının uzun vadede güçlendirileceği kaydedildi.

Öne çıkan rakamlar: 900 yatak, 236 yoğun bakım yatağı, 664 tek kişilik nitelikli yatak, 300 poliklinik, 33 ameliyathane, 5 bin fore kazık, fiziki gerçekleşme %86-87 (%90’a yakın).

