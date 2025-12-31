Trabzon Valisi Yıldırım: '2026, 2025'ten Daha İyi Geçsin' — Görev Başındaki Ekipleri Ziyaret Etti

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan görev başındaki ekiplere yeni yıl ziyareti

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıla görevleri başında girecek emniyet, sağlık ve itfaiye ekiplerini ziyaret etti; çalışanların yeni yılını kutladı ve 2026 için temennilerini paylaştı.

Trafik uygulama noktasında değerlendirme

Ziyaretler kapsamında ilk olarak trafik uygulama noktasını denetleyen Vali Yıldırım, değerlendirmelerinde "2025 yılı Trabzon açısından çok güzel geçti. Asayiş oranları yüzde 8 azaldı." ifadelerini kullandı. Vali Yıldırım, "2026 yılının 2025 yılından daha iyi geçmesini temenni ediyorum tüm vatandaşlarımız ve ülkemiz için." diye konuştu.

Yıldırım, uluslararası gelişmelere de değinerek "İnşallah Gazze’de yaşanan olaylar da biter. İsrail’in bu zulmü ortadan kalkar. Tüm Filistin ve Gazzeliler rahat ederler. Barış içinde bir dünya temenni ediyorum" dedi.

Güvenlik ve personel durumu

Trabzon'un güvenliğine dikkat çeken Vali Yıldırım, "6. sırayı zorluyoruz fakat şu an 7. sıradayız. İnşallah bu durum daha da iyi olacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca "Bugün 2240 personelle görev yapıyoruz." bilgisini vererek gece boyunca herhangi bir aksaklık olmaması için arkadaşlarının azami gayret göstereceğini belirtti.

Emniyet personeline mesaj

Emniyet mensuplarına hitaben Vali Yıldırım, "Bugün gece 00.00’dan itibaren yeni görev yılımıza başlayacağız. Hepimiz görevlerimizi yapmaya aynı şekilde devam edeceğiz. Çünkü biz vatanımızı, vatandaşlarımızı seviyoruz. Devletimizi seviyoruz." dedi.

Yıldırım, görevin ve güvenliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Gördüğünüz gibi Yalova’da bir operasyon yapıldı ve 3 şehit verdik. Bu hepimizin canını acıttı. Onun için görev yapan arkadaşlarımız, biz biliyoruz ki canlarını dişlerine takarak görev yapıyorlar. Vatan sağolsun diyoruz. Biz öncelikle kendimize bakmalıyız ama bu vatana ihanet etmeye kalkanları, bu vatana kastetmeye kalkanlarla da her zaman mücadelemizi devam ettireceğiz."

112 Acil Çağrı Merkezi ve İtfaiye ziyaretleri

Açıklamalarının ardından bazı araçları bizzat kontrol eden Vali Yıldırım, direksiyon başındaki vatandaşlarla sohbet ederek yeni yıllarını kutladı. Ardından Yomra ilçesindeki 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret edip görevlilerle görüştü ve son olarak Ortahisar Pazarkapı mevkiindeki Trabzon İtfaiyesini ziyaret ederek itfaiye personelinin yeni yılını tebrik etti.

