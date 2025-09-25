TRADEF 2025 Kastamonu'da açıldı

Türkiye-Orta Doğu Ticaret Fuarı (TRADEF 2025), Kuzeykent Fuar Alanı'nda düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Açılış konuşması ve hedefler

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, törende şunları söyledi: "Hedefimiz pazarlarda Türk ürünlerinin bilinirliğini artırmak, firmalarımızın etkinliğini güçlendirmek ve ihracatımızın sürdürülebilir şekilde büyümesini sağlamak."

Gürcan, 2002 yılında 36,1 milyar dolar olan ihracatın 2024 yılında 261,8 milyar dolara yükseldiğini, ihracatçı firma sayısının aynı dönemde 33 binden 180 bine çıktığını vurguladı. "Dünyanın dört bir yanına ulaşan 240'ı aşkın ihracat rotası oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %4,3 artarak 178 milyar dolara çıktığını aktaran Gürcan, ekonominin 2024 yılında %3,2 büyüdüğünü ve bu büyümenin 1,1 puanlık kısmının doğrudan net ihracat katkısıyla gerçekleştiğini belirtti. Gürcan, "2025 yılının ikinci çeyreğinde güçlü performans kaydederek geçen yılın aynı dönemine göre %4,8 büyüyen ekonomimiz, küresel ekonomide yaşanan olumsuz koşullara ve artan belirsizliklere rağmen son 20 çeyrektir kesintisiz şekilde üst üste büyümeye devam etmiştir" dedi.

Destek paketleri ve 2028 hedefleri

Gürcan, geçen yıl mal ve hizmet ihracatını desteklemek üzere 24,7 milyar liralık kaynağı firmaların hizmetine sunduklarını, 2025 için ise "25,5 milyar lirası mal, 7,3 milyar lirası hizmet ihracatına yönelik olmak üzere yaklaşık 33 milyar liralık destek bütçesi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Gürcan, "Hedefimiz pazarlarda Türk ürünlerinin bilinirliğini artırmak, firmalarımızın etkinliğini güçlendirmek ve ihracatımızın sürdürülebilir şekilde büyümesini sağlamak. Bu kapsamda 2028 yılına kadar uzak ülkelere ihracatımızı 50 milyar dolara ulaştırmayı, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin toplam ihracatımızdaki payını yüzde 30 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

BAE katılımı: Stratejik işbirliği vurgusu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, ülkesinin fuara katılımının iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın sadece ticari bir alışveriş değil, "aynı zamanda ortak geleceğe yatırım" olduğunu gösterdiğini belirtti.

Zahiri, iki ülke ilişkilerinin bölgesel refahı artırmaya yönelik ortak vizyona dayandığını ifade ederek, 2023'te imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın gümrük vergilerini azalttığını ve yenilenebilir enerji, ileri sanayi, teknoloji, turizm ile yapay zeka gibi stratejik sektörlerde işbirliğini güçlendirdiğini söyledi.

Zahiri, "Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğini yalnızca ekonomik bir tercih olarak değil, tüm bölgenin istikrarına ve büyümesine katkı sağlayan stratejik bir ortaklık olarak görüyoruz" diyerek ortak başarının istihdam ve yatırımlar yoluyla gelecek nesillere fayda sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Yerel yetkililer ve organizasyon

Vali Yardımcısı Aydın Ergün, fuarın önemine dikkat çekerek, "Ticaretin kalbine yolculuk sloganı ve '2025 yılında gönül coğrafyamızın alın teri' temasıyla yola çıkan fuar, Türkiye ile Orta Doğu ve Afrika pazarlarına açılmak isteyen firmalar için stratejik önem taşıyor" dedi. Ergün, BAE'nin milli katılımının ticaret hacmi ve yatırım ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını da ekledi.

Fuarı düzenleyen İstamonu Fuarcılığın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz, Kastamonu'da ikinci fuarlarını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ve fuarın ana sponsoru Winsa'nın Ankara Bölge Müdürü Bülent Alper Dede'nin konuşmalarının ardından fuarın açılışı yapıldı.

Fuarda 98 firma yer alıyor ve etkinlik 27 Eylül Cumartesi gününe kadar ziyaretçilere açık kalacak.

