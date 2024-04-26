Trafik sigortasında flaş detay! Yeni dönem 1 Mayıs'tan itibaren başlıyor

Zorun trafik sigortasında yeni bir dönem başlıyor: Zorunlu trafik sigortasında önemli değişiklikler yapılıyor. Artık sigorta primleri her ay maliyet endeksine göre belirlenecek ve bu değişiklikler mayıs ayından itibaren yürürlüğe girecek.

Bu yenilikle birlikte araç sahiplerinin sigorta primleri her ay güncellenecek ve sigorta şirketleri primleri yüzde 3 oranında artırabilecek. Bu değişiklik milyonlarca araç sahibini doğrudan etkileyecek ve araç sahiplerinin sigorta maliyetlerinde değişikliklere neden olacak.

Sigorta Şirketleri Primleri Ne Kadar Arttıracak?



Bu yeni düzenlemeyle birlikte araç sahipleri daha sıkı takip ve planlama yapmak zorunda kalacak. Yeni karar ile birlikte hasar maliyet endeksi uygulaması devreye alındı. Bu değişiklik mayıs ayı itibarıyla yürürlüğe girdi. Sigorta ve Eksperlik Derneği tarafından oluşturulan hasar maliyet endeksi trafik sigortası fiyatlarının belirlenmesinde temel alınacak.

SED oluşturduğu endeks çerçevesinde trafik sigortası primlerinde yüzde 3'lük bir artışı belirledi.

Yeni düzenlemeye göre Sigorta ve Eksperlik Derneği tarafından oluşturulan hasar maliyet endeksi trafik sigortası fiyatlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Bu endeks TÜİK tarafından açıklanan verilerle her ay güncellenecek ve gelecek ayın trafik sigortası prim artışını belirleyecek.

SED'in oluşturduğu endeks çerçevesinde mayıs ayı için trafik sigortası fiyatlarına yüzde 3'lük bir artışın uygulanacağı belirtildi. Buna göre sigorta şirketleri, yeni endeks doğrultusunda trafik sigortası primlerini artırma hakkına sahip olacaklar.