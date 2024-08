Trakya'da Et Ürünlerine Fahiş Fiyat Denetimi

Trakya'da Et Ürünleri Denetlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde fahiş fiyat uygulamalarını önlemek amacıyla et ürünlerine yönelik geniş çaplı bir denetim yapıldı. Edirne Ticaret Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgedeki marketler ve kasaplarda etiket kontrolleri gerçekleştirdi.

Denetimlerin İçeriği

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırıldı. Ayrıca, işletmelerin evrakları da detaylı bir şekilde incelendi. Hijyen standartları altında yapılan bu kontrollerin amacı, fahiş fiyatların önüne geçmek ve vatandaşların güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak olarak belirtildi.

Kendi Üretimimizle Rekabet Ediyoruz

Denetimlerin ardından, Edirne'deki kasaplardan Ahmet Tintiş, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Tintiş, "Denetimlerin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Müşterilerimize en kaliteli hizmeti, en uygun fiyatlarla sunmaya çalışıyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz hayvanların etini direkt olarak vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Piyasa koşullarında belirlenen fiyatların dışına çıkmıyoruz," şeklinde konuştu.

Diğer İllerde de Denetimler Sürüyor

Kırklareli ve Tekirdağ'da da benzer denetimlerin yapıldığını ifade eden yetkililer, bu süreçlerin devam edeceğini ve tüketici haklarını korumak için her türlü önlemin alınacağını vurguladılar.

