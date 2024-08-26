Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trakya'da Et Ürünlerine Fahiş Fiyat Denetimi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da et ürünlerine yönelik fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:40
Trakya'da Et Ürünlerine Fahiş Fiyat Denetimi

Trakya'da Et Ürünleri Denetlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde fahiş fiyat uygulamalarını önlemek amacıyla et ürünlerine yönelik geniş çaplı bir denetim yapıldı. Edirne Ticaret Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgedeki marketler ve kasaplarda etiket kontrolleri gerçekleştirdi.

Denetimlerin İçeriği

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırıldı. Ayrıca, işletmelerin evrakları da detaylı bir şekilde incelendi. Hijyen standartları altında yapılan bu kontrollerin amacı, fahiş fiyatların önüne geçmek ve vatandaşların güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak olarak belirtildi.

Kendi Üretimimizle Rekabet Ediyoruz

Denetimlerin ardından, Edirne'deki kasaplardan Ahmet Tintiş, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Tintiş, "Denetimlerin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Müşterilerimize en kaliteli hizmeti, en uygun fiyatlarla sunmaya çalışıyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz hayvanların etini direkt olarak vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Piyasa koşullarında belirlenen fiyatların dışına çıkmıyoruz," şeklinde konuştu.

Diğer İllerde de Denetimler Sürüyor

Kırklareli ve Tekirdağ'da da benzer denetimlerin yapıldığını ifade eden yetkililer, bu süreçlerin devam edeceğini ve tüketici haklarını korumak için her türlü önlemin alınacağını vurguladılar.

Edirne'de et ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirildi. İl Ticaret...

Edirne'de et ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirildi. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki et ve et ürünü satan marketler ile kasapları denetledi. Denetimlerde ekipler ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, evrak kontrolü yaptı.

Edirne'de et ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirildi. İl Ticaret...

Edirne'de et ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirildi. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki et ve et ürünü satan marketler ile kasapları denetledi. Denetimlerde ekipler ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, evrak kontrolü yaptı.

Edirne'de et ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirildi. İl Ticaret...

Edirne'de et ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirildi. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki et ve et ürünü satan marketler ile kasapları denetledi. Denetimlerde ekipler ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, evrak kontrolü yaptı.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!