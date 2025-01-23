Trakya'da Yoğun Sis Etkisi: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Trakya'da Sis Uğruna Yoğun Önlemler Alındı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde etkili olan yoğun sis, özellikle sabah saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Edirne'de görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Edirne'deki sis nedeniyle tarihi yapılar, başta Selimiye Camisi olmak üzere, etkileyici görüntüler oluşturdu. Görünüm, hem yerel halkın hem de turistlerin dikkatini çekti.

Polis ekipleri, kavşaklarda sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyararak çeşitli önlemler aldı. Şehirde hava sıcaklığının 4 derece ölçülmesi, sisin etkisinin öğle saatlerinde azalacağı öngörülüyor.

Kırklareli ve Tekirdağ’da Sisin Etkileri

Kırklareli'nde de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler, Kırklareli-Edirne karayolunda trafikte zorluk yaşadı. Polis, olumsuzluk yaşanmaması adına önlemler almaya devam etti.

Hava sıcaklığı Kırklareli’nde 6 derece olarak ölçülürken, sisin gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ'ın bazı bölgelerinde de sis etkili olmaktadır.

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Başta Selimiye Camisi olmak üzere kentteki birçok tarihi yapının sis altında kalması, güzel görüntüler oluşturdu.

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Başta Selimiye Camisi olmak üzere kentteki birçok tarihi yapının sis altında kalması, güzel görüntüler oluşturdu.