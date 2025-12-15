DOLAR
Trakya Üniversitesi'nin Karaağaç Yerleşkesi Ücretli Giriş Kararı Mahkemeden Döndü

Edirne Barosu'nun davasıyla Edirne Bölge İdare Mahkemesi, Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ne getirilen ücretli giriş uygulamasını hukuka aykırı bularak yürütmeyi durdurdu.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 19:48
Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki Lozan Anıtı, tarihi tren garı ve kara tren lokomotifinin bulunduğu alana ilişkin ücretli giriş uygulaması, yargı kararıyla durduruldu.

Mahkeme kararı

Edirne Barosu tarafından açılan dava sonucunda Edirne Bölge İdare Mahkemesi, Trakya Üniversitesi Senatosu'nun Karaağaç Yerleşkesi için aldığı ücretli giriş kararını hukuka aykırı bularak yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Mahkeme kararında, uygulamanın gecikmesinde sakınca bulunan bir durum oluşturduğuna da dikkat çekildi.

Baro Başkanı'nın açıklaması

Edirne Baro Başkanı Avukat Gökhan Karakoç, Karaağaç Yerleşkesi'nin tarihî ve toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını vurguladı. Karakoç, Lozan Anıtı'nın da bulunduğu alanın ücretli hale getirilmesinin doğru olmadığını belirterek, öğrenciler, yurttaşlar ve Edirne'ye gelen misafirlerin ücret ödemek zorunda bırakıldığını söyledi. Karakoç, "Tarih bilincinin ve toplumsal farkındalığın güçlenmesi için bu tür alanların ücretsiz olması gerektiğini düşünüyoruz. Herkesin bu alanlardan serbestçe faydalanabilmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karakoç ayrıca, Edirne Barosu yönetimi ve Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu aracılığıyla Edirne İdare Mahkemesi nezdinde dava açtıklarını, mahkemenin üniversite yönetiminin kararını hukuka aykırı bularak yürütmeyi durdurduğunu aktardı.

Uygulamanın detayları

Uzun süredir uygulanan düzenlemede Karaağaç Yerleşkesi'ne girişlerde öğrencilere 40 TL, yerli ziyaretçilere 80 TL, yabancı turistlere 120 TL ücret alınıyor; yalnızca pazartesi günleri girişler ücretsiz oluyordu. Mahkeme kararıyla birlikte bu ücretli giriş uygulaması şimdilik durdurulmuş oldu.

