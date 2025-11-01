TRT World Forum 2025: Ticaret Çatışmaları ve Yeni Küresel Rekabetler

TRT World Forum 2025'te Ekonomik Cepheler ve Küresel Rekabetler İstanbul'da Tartışıldı

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2025, "Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere" temasıyla dünyanın dört bir yanından lider ve uzmanları bir araya getirdi. Forum kapsamında düzenlenen "Ekonomik Cepheler: Ticaret Çatışmaları ve Yeni Küresel Rekabetler" oturumu, küresel ticaret dinamikleri ve belirsizliklerin yatırım ve sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini ele aldı.

Panel ve Katılımcılar

Oturumun moderatörlüğünü TRT World sunucusu Auskar Surbakti yaptı. Panelde konuşanlar arasında WEF Bünyesinde Avrupa ve Avrasya Başkanı Andrew Caruana-Galizia, CCG Kurucusu ve Başkanı Henry Huiyao Wang, DTÖ Hukuki Danışma Merkezi Kıdemli Danışmanı Jan Bohanes, Auckland Üniversitesi'nden Prof. Jane Kelsey, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ile IISD Ticaret ve Sürdürülebilir Kalkınma Kıdemli Uzmanı Rashid Kaukab yer aldı.

Öne Çıkan Görüşler

Andrew Caruana-Galizia, iklim değişikliği ve siyasi dönüşümlerin küresel işbirliklerini etkilediğini vurgulayarak, salgın ve küresel felaketlerin etkileşimleri artırdığını söyledi. Galizia, yapay zekanın kullanımına dikkat çekerek: "Yapay zekayı düzgün kullanmalıyız, mesela nükleer silahlarda kullanmamalıyız." ifadesini kullandı ve özel sektör düzeyinde yapay zeka kurallarının oluşturulabileceğini belirtti.

Henry Huiyao Wang, Çin-ABD ilişkilerindeki dönüşüme işaret ederek, iki ülke arasında vergi ve düzenlemeler açısından yeni dinamikler olduğunu; Çinli şirketlerin bu süreçlerden etkilendiğini aktardı. Wang, ilişkilerde "stabilite" olabileceğini söyleyerek: "Çin ve ABD birlikte çalışabilir." değerlendirmesinde bulundu ve Türkiye'nin stratejik rolüne dikkat çekti.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, ülke yapılarına göre ticaret ve gerilimlerin farklı etkiler yarattığını belirtti. Lopez, gümrük vergilerinin ticareti şekillendirdiğini vurgulayıp ekonomik görünümdeki belirsizliğe dikkat çekti: "Ne olacağını bilmemek zorluk yaratıyor. İnsanlar bu belirsizliklerde yatırım yapmada zorlanıyor."

Jan Bohanes, ulusal güvenlik tanımları ve farklılıklarının ticaret politikalarına etkisini ele aldı. Prof. Jane Kelsey ise küresel ticaret politikasının güç politikaları tarafından şekillendiğini belirterek, çok kutuplu yaklaşımların artırılması gerektiğini savundu.

Rashid Kaukab, ekonomik ve ticari kaygıların yanı sıra iklim değişikliğine karşı mücadele ve çevrenin korunmasının önemini vurguladı. Kaukab, mevcut güvensizlik ortamına dikkat çekerek krizleri yönetme ve fırsata çevirme çağrısında bulundu: "Birçok belirsizlik hakim dünyamız üzerinde... Bu krizlerin şiddeti, küresel ticaret sisteminde artışa geçiyor."

Sonuçlar ve Mesaj

TRT World Forum 2025 oturumunda öne çıkan ortak görüş, küresel ticarette yükselen gerilimlerin ve belirsizliklerin yatırım, düzenleme ve sürdürülebilirlik kararlarını doğrudan etkilediği yönünde. Uzmanlar, yapay zeka düzenlemeleri, çok kutuplu işbirlikleri ve çevresel politikaların küresel rekabet ortamında belirleyici olacağı konusunda birleşti.

