Trudeau: Kanada, Ukrayna'nın Yanında Durmaya Devam Ediyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin ve müttefiklerinin her daim Ukrayna'nın yanında olduğunu ifade etti. Trudeau, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukraynalıların yalnızca "egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak" için değil, aynı zamanda "80 yıla yakın bir süredir dünya çapında herkesi güvende tutan kurallara dayalı düzeni korumak" için mücadele ettiklerini vurguladı.

Rusya'nın sınırlarla ilgili kuralları kasıtlı olarak ihlal ettiğini belirten Trudeau, "Bu nedenle Kanada ve müttefiklerimiz, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in uluslararası düzeni yasa dışı, ahlaksız ve adaletsiz bir şekilde ihlal etmesine karşı durma konusunda nettir." şeklinde konuştu.

Trudeau, Ayrıca, Kanada'nın her zaman Ukrayna'nın yanında duracağını ve Avrupalı ortaklarla bir araya gelerek Ukrayna'yı ve dünyayı "güvende tutan kuralları" savunmayı konuşmak için sabırsızlandığını kaydetti.