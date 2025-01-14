Trump'a Grönland'ı Satın Alma Yetkisi Veren Tasarı Meclise Sunuldu

Cumhuriyetçiler, Trump'a Grönland'ı Danimarka'dan satın alma yetkisi veren bir tasarıyı Temsilciler Meclisine sundu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 00:53
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 00:53
Trump'a Grönland'ı Satın Alma Yetkisi Veren Tasarı Meclise Sunuldu

Trump'a Grönland'ı Satın Alma Yetkisi Veren Tasarı Temsilciler Meclisine Sunuldu

ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçiler, seçilen başkan Donald Trump'a Grönland'ı Danimarka'dan satın alabilmesi için yetki veren bir tasarıyı Temsilciler Meclisine sundu. Bu tasarı, Amerikan medyasında "Grönland'ı Yeniden Büyük Yapalım Yasası" olarak dikkat çekti.

Tasarıyı Hazırlayan İsim

Tasarı, Cumhuriyetçi meclis üyesi Andy Ogles tarafından hazırlandı ve birçok Cumhuriyetçi üye tarafından destekleniyor. Tasarı, Trump'ın başkanlık görevine başladığı andan itibaren, Grönland'ı satın almak için Danimarka ile görüşmeler yapmasını öngörüyor.

Cumhuriyetçilerin Gücü

Temsilciler Meclisi ve Senato’daki Cumhuriyetçi çoğunluğun, söz konusu tasarıyı Kongre’nin her iki kanadından da geçirmesi bekleniyor. Tasarının yasalaşabilmesi için hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'dan geçmesi, ardından da başkan tarafından imzalanması gerekiyor.

Trump'ın Grönland Açıklamaları

Amerika'nın seçilen başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD'nin ulusal ve ekonomik çıkarları doğrultusunda Grönland'ı satın almak istediğini dile getirmişti. Bu düşünceler, tasarının arkasındaki motivasyonun ortaya çıkmasına yardımcı oluyor.

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