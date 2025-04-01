Trump, ABD Yatırımlarını Hızlandırmak İçin Yeni Ofis Kuruyor

Trump'tan Yatırımlara Hız Verme Hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki yatırımları hızlandırmak için yeni bir ofis kurulmasına yönelik bir kararname imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, bu ofis Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek.

Yatırım Süreçlerinin Modernizasyonu

Yeni ofis, ABD'deki yatırım süreçlerini daha az karmaşık ve külfetli hale getirmeyi hedefliyor. Bu sayede, 1 milyar dolar ve üzerinde yatırım yapacak kişilerin işlerinin kolaylaştırılması ön planda tutulacak. Hem yabancı hem de yerli yatırımcılara destek sağlanarak, güvenli bir yatırım ortamı oluşturulması amaçlanıyor.

CHIPS Teşvik Programı ile İlişkilendirme

Ayrıca, ofisin başında bir İcra Direktörü bulunacak ve eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde başlatılan CHIPS Teşvik Programı'ndan da sorumlu olacaktır. Bu programın gündeme alınmasıyla birlikte, teknoloji ve internet yatırımlarının desteklenmesi bekleniyor.