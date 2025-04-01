DOLAR
37,93 0,06%
EURO
41,07 -0,13%
ALTIN
3.820,67 -0,28%
BITCOIN
3.200.251,4 -2,26%

Trump, ABD Yatırımlarını Hızlandırmak İçin Yeni Ofis Kuruyor

ABD Başkanı Donald Trump, yatırımları hızlandırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde yeni bir ofis kurma kararnamesi imzaladı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:29
Trump, ABD Yatırımlarını Hızlandırmak İçin Yeni Ofis Kuruyor

Trump'tan Yatırımlara Hız Verme Hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki yatırımları hızlandırmak için yeni bir ofis kurulmasına yönelik bir kararname imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, bu ofis Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek.

Yatırım Süreçlerinin Modernizasyonu

Yeni ofis, ABD'deki yatırım süreçlerini daha az karmaşık ve külfetli hale getirmeyi hedefliyor. Bu sayede, 1 milyar dolar ve üzerinde yatırım yapacak kişilerin işlerinin kolaylaştırılması ön planda tutulacak. Hem yabancı hem de yerli yatırımcılara destek sağlanarak, güvenli bir yatırım ortamı oluşturulması amaçlanıyor.

CHIPS Teşvik Programı ile İlişkilendirme

Ayrıca, ofisin başında bir İcra Direktörü bulunacak ve eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde başlatılan CHIPS Teşvik Programı'ndan da sorumlu olacaktır. Bu programın gündeme alınmasıyla birlikte, teknoloji ve internet yatırımlarının desteklenmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
2
Kuala Lumpur'da Doğal Gaz Boru Hattında Yangın: 112 Yaralı
3
Palandöken'de Kayak Merkezlerinde En Fazla Kar Kalınlığı 105 Santimetreyle Ölçüldü
4
Sivas'ta Rögar Düşen Ördek Yavrusunu İtfaiye Kurtardı
5
İsrail'in Tulkerim'deki Saldırıları 65. Gününde Devam Ediyor
6
İHH, Ramazan'da 67 Ülkede 3 Milyondan Fazla Kişiye Ulaştı

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!