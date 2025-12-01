Trump: Ahmed eş-Şara Suriye-İsrail İlişkilerini 'Müreffeh' Kılmak İçin Çalışıyor

Trump, Ahmed eş-Şara'nın Suriye ile İsrail arasında müreffeh bir ilişki kurulması için çalıştığını ve yaptırımların kaldırılmasının sürece katkı sağladığını söyledi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 23:41
ABD Başkanı Trump, yaptırımların kaldırılmasının sürece destek verdiğini vurguladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'deki gelişmelerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Paylaşımında Trump, "Suriye’nin yeni Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, iyi şeyler olması ve Suriye ile İsrail’in uzun ve başaraılı bir ilişki kurmasını sağlamak için gayretle çalışıyor" dedi.

Trump açıklamasına şu sözlerle devam etti: "ABD, Suriye’de gösterilen çabalardan, sıkı çalışma ve kararlılık sayesinde çok memnun. Suriye hükümetinin gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmesi için atması gereken önemli adımları sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onlara büyük ölçüde yardımcı olan şeylerden biri, çok sert ve acımasız yaptırımları sona erdirmemdi".

Yaptırımların kaldırılmasının Suriye hükümeti ve halkı tarafından takdir edildiğine inandığını belirten Trump, "İsrail’in Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi ve Suriye’nin müreffeh bir devlete dönüşmesini engelleyecek hiçbir şeyin olmaması çok önemli. Suriye’nin yeni Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, iyi şeyler olması ve Suriye ile İsrail’in uzun ve müreffeh bir ilişki kurmasını sağlamak için gayretle çalışıyor. Bu tarihi bir fırsattır ve Orta Doğu’da barış için halihazırda elde edilen başarıya katkıda bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

