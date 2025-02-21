Trump, Beyaz Saray'da 'Ulusal Siyah Tarih Ayı' Resepsiyonunu Gerçekleştirdi

Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda siyahi Amerikalıların katkılarına ve tarihi figürlere vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 01:57
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 01:57
Trump, Beyaz Saray'da 'Ulusal Siyah Tarih Ayı' Resepsiyonunu Gerçekleştirdi

Trump, Beyaz Saray'da 'Ulusal Siyah Tarih Ayı' Resepsiyonu Düzenledi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği "Ulusal Siyahi Tarih Ayı" resepsiyonu ile siyahi Amerikalıların ülkeye yaptığı önemli katkılara dikkat çekti.

Beyaz Saray'da Önemli Bir Etkinlik

Trump, şubat ayı boyunca kutlanan Ulusal Siyahi Tarih Ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, siyahi Amerikalıların ülkenin gelişimine sağladığı katkıların her zaman hatırlanacağına vurgu yaptı. Başkan, seçimlerinde birçok siyahi Amerikalının kendisine destek vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ulusal Amerikan Kahramanları Bahçesi

Etkinlikte, Trump, Ulusal Amerikan Kahramanları Bahçesi adını vereceği, henüz belirlenmemiş bir yerde inşa etmeyi planladığı heykel parkında Harriet Tubman, Rosa Parks, Billie Holiday, Aretha Franklin, Coretta Scott King, Frederick Douglass, Jackie Robinson, MLK Jr, Muhammed Ali ve Kobe Bryant gibi önemli siyahi ikonların temsillerine yer verileceğini açıkladı.

Esprili Anlar

Etkinlikte, ünlü golf oyuncusu Tiger Woods'u sahneye davet eden Trump, "Tiger Woods'u başka bir zamana saklayacağız." diyerek espri yaptı. Ayrıca, tarihi figür Muhammed Ali hakkında da bir şaka yaparak, "Muhammed Ali fena bir atlet değildi. Siz ne düşünüyorsunuz? Muhammed Ali; fena değildi değil mi?" şeklinde konuştu.

2024 Seçimleri İçin Slogan

Konuşması sırasında, Trump, "Yeniden seçime gireyim mi?" sorusunu salondaki kalabalığa yöneltti. Katılımcılar ise "4 yıl daha" diye slogan atarak yanıt verdiler.

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