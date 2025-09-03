DOLAR
Trump: Çin, Kuzey Kore ve Rusya ABD'ye Karşı Komplo Kuruyor

Trump, Çin'in 3 Eylül'deki geçit töreni sırasında Çin, Kuzey Kore ve Rusya liderlerini ABD'ye karşı komplo kurmakla suçladı; açıklama Tiananmen'deki törene denk geldi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 07:32
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 07:32
Trump: Çin, Kuzey Kore ve Rusya ABD'ye Karşı Komplo Kuruyor

Trump'ın suçlamaları ve Pekin'deki geçit töreni

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in askeri geçit törenine ev sahipliği yaptığı sırada Çin, Kuzey Kore ve Rusya liderlerini ülkesine karşı komplo kurmakla suçladı.

Trump sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cevaplanması gereken en önemli soru, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, bir yabancı işgalciden özgürlüğünü güvence altına almak için ABD'nin Çin'e verdiği muazzam destek ve kandan bahsedip bahsetmeyeceğidir."

Trump, Çin'in zafer mücadelesinde birçok Amerikalının hayatını kaybettiğini belirterek, cesaret ve fedakarlıklarının "haklı olarak onurlandırılıp hatırlanacağını" umduğunu vurguladı.

Devamında Trump, liderleri açıkça suçlayarak ekledi: "Başkan Şi ve Çin'in muhteşem halkı, harika ve kalıcı bir kutlama günü geçirsin. ABD'ye karşı komplo kurarken lütfen (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ve (Kuzey Kore lideri) Kim Jong Un'a en içten selamlarımı iletin."

Açıklamanın, Çin’de İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenecek büyük askeri geçit töreninin yapılacağı 3 Eylül'de yayımlanması dikkat çekti.

Geçit törenlerinde sergilenen kapasite

Tarihi meydandaki geçit törenlerinde Çin, yeni insansız hava araçları, siber ve elektronik harp araçları ve hipersonik silahlar dahil olmak üzere yeni nesil askeri kapasitelerini sergiliyor.

Geçit törenlerine Rusya, İran, Pakistan, Moğolistan, Kuzey Kore, Myanmar, Slovakya, Sırbistan, Özbekistan ve Belarus liderlerinin katılması bekleniyor.

