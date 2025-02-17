Trump, Daytona 500 Yarışında Makam Aracıyla Turu Gerçekleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Daytona 500 yarışında makam aracıyla pistte tur atarak ilgi odağı oldu.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 01:34
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 01:34
Trump, Daytona 500 Yarışında Makam Aracıyla Turu Gerçekleştirdi

Amerikan Ulusal Stok Otomobil Yarışlarının (NASCAR) açılış yarışı Daytona 500'e katılan ABD Başkanı Donald Trump, yarış öncesinde makam aracıyla pistte tur atarak kalabalığı selamladı.

Amerikan otomobil sporlarının en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen NASCAR serisinin başlangıç yarışı, Daytona Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirildi ve Trump, bu özel etkinlikte ikinci kez yer aldı.

Daytona'ya varmadan önce yarışla ilgili yaptığı açıklamada, "Amerika'nın altın çağı geldi" ifadesini kullanan Trump, NASCAR'ın bu ruhun bir yansıması olduğunu vurguladı. Daytona 500'ün tüm toplum kesimlerinden insanları bir araya getirdiğini belirten Trump, "hız, adrenalin ve yarış heyecanına duyulan ortak tutku" çerçevesinde buluşulduğunu ifade etti.

Trump, bu ruhun Amerika'nın altın çağını yeniden ateşleyecek güce sahip olduğunu ve bu enerjiyi kullanmaları durumunda geleceğin kendilerine ait olacağını dile getirdi. pistte makam aracıyla yaptığı tur ve halkla gerçekleştirdiği selamlaşma sonrası görüntüleri, sosyal medyada büyük bir etkileşim yarattı.

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