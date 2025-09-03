Trump: Epstein Dosyası 'Demokratların Oyunu'

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein dosyalarının gündemde tutulmasını 'Demokratların oyunu' olarak nitelendirerek, konunun ülkenin başından beri elde ettiği başarılardan dikkatleri saptırma amacı taşıdığını söyledi.

Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Beyaz Saray'da ağırlarken Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Epstein dosyalarının açıklanmasına ilişkin tartışmalara değinen Trump, sürecin siyasi motivasyon taşıdığını ve Demokratların bunu gündemde tutmak için kullandığını öne sürdü.

Trump, 'Bu, Demokratların hiç bitmeyen bir aldatmacası. Bana biraz Kennedy durumunu hatırlatıyor. Onlara defalarca, her şeyi verdik ama kimse tatmin olmadı. Anladığım kadarıyla (Epstein dosyasıyla ilgili) binlerce sayfalık belge verilmiş. Bu gerçekten Demokratların bir oyunu. İnsanları, Başkan olduğumdan beri ulus olarak elde ettiğimiz başarılarla hiç alakası olmayan bir konu hakkında konuşmaya zorluyorlar.' değerlendirmesini yaptı.

Kongre, mahkeme celbi ve yasal girişimler

Temsilciler Meclisi üyeleri Cumhuriyetçi Thomas Massie ile Demokrat Ro Khanna, Adalet Bakanlığı'nın Epstein belgelerini 30 gün içinde yayımlamasını zorunlu kılacak bir yasa tasarısı sunmuştu. Komite Başkanı James Comer ise 5 Ağustos'ta Epstein ile ilgili kayıtlar için bir mahkeme celbi yayımlamıştı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında; Prens Andrew, Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer aldı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Adalet Bakanlığı (DOJ) da kamuoyunda 'Epstein dosyaları' olarak bilinen belgelere yönelik inceleme yürüttü. İnceleme sonucunda bir 'müşteri listesi' tutulduğuna dair kanıt bulunamadığı ve Epstein'ın hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklandı.

Gazeteci Tucker Carlson Epstein'in 'İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini' iddia ederken, Wall Street Journal (WSJ) Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in Epstein için 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından mektup istemesine ilişkin iddialar arasında Trump'a ait bir mektup olduğunu öne sürdü.

Adalet Bakanlığı, Epstein'ın suçlarında rol alan veya hukuki sorumluluğu bulunan tek kişi olduğu belirtilen Ghislaine Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında yapılan görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını paylaşmıştı. Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşme kayıtlarına göre Maxwell, Epstein'ın bir 'müşteri listesi olmadığını' ileri sürmüştü.