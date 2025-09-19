Trump: Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da Ağırlamaktan Memnuniyet Duyuyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını; F-16, F-35 ve Boeing başlıklarının görüşüleceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 22:24
Görüşme gündemi ve açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyduğunu duyurdu.

Açıklama, Trump'ın ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yapıldı.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyuyorum."

Trump, görüşmenin ticaret ve savunma başlıklarında yoğunlaşacağını belirterek, "Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret anlaşması ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamayı "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum." sözleriyle tamamladı.

