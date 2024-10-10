Trump, Harris ile Tartışmayı Reddetti

Trump'tan Açıklama

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, yaptığı açıklamada, anketlerde önde olduğunu belirterek, Demokrat rakibi Kamala Harris ile canlı yayında tekrar tartışma yapmayacağını ifade etti.

Tartışma Teklifine Yanıt

Trump, Truth Social hesabından, Fox News'ün canlı tartışma teklifi hakkında konuştu. Tartışacak bir konu olmadığını vurgulayan Trump, "Son iki tartışmayı kazandım. Anketlerde öndeyim ve fark giderek açılıyor. Tüm salıncak eyaletlerde de üstünüm." dedi.

Oy Süreci ve Sonuçlar

Trump, ayrıca, "Rövanş olmayacak. Çok geç kalındı, oylama çoktan başladı. Kamala, Biden'dan farklı bir şey yapmayacağını açıkça belirtti. Yani tartışılacak bir şey yok." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Geçmiş Tartışmalar

Fox News, ay içerisinde Trump ile Harris arasında canlı bir tartışma yapmayı önermişti. Trump, Harris'ten önce ABD Başkanı Joe Biden ile 27 Haziran'da ilk canlı yayında tartışmıştı. 10 Eylül'de ise Harris ile yaklaşık 1.5 saat süren bir münazara gerçekleştirdi. Her iki taraf da bu tartışmada iç politika, ekonomi, sınır güvenliği ve dış politika gibi birçok önemli konuda görüşlerini dile getirmişti.