Trump'ın Gazze Planı, Kushner'ın Sözlerini Yeniden Gündeme Getirdi

Trump'ın Gazze Planı ve Kushner'ın Geçen Yılki Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump‘ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden ettikten sonra bölgeyi yeniden inşa etme planı, damadı Jared Kushner‘ın bir yıl önceki sözlerini akla getirdi. Kushner, 15 Şubat 2024 tarihinde verdiği bir mülakatta, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri "diplomasi yoluyla" Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ya da Negev çölüne sürmesi gerektiğini savunmuştu.

Kushner, "İsrailli yöneticilerin yerinde olsam, insanları oradan çıkarmak ve sonra da bölgeyi temizlemek için elinden geleni yapardım" demişti. Ayrıca, "Zaten Gazze'den geriye pek bir şey kaldığından emin değilim" ifadesini kullanarak, Filistinlilerin kendi devletine sahip olmasının "çok kötü bir fikir" olduğunu belirtmişti. Bu açıklamaları, Trump'ın yeniden başkan olursa yapabileceklerine dair önemli ipuçları olarak yorumlanmıştı.

İsrail Basınında Trump'ın Planı

İsrail medyası, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buradan Filistinlileri zorla çıkarma planının Trump'ın kendi fikri olduğu iddiasında bulundu. Walla haber sitesine konuşan ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayanan haberde, Trump'ın bu plan üzerinde iki aydan fazla süre düşünmüş olabileceği kaydedildi.

Kushner ve Trump Arasındaki Paralellikler

Kushner’in açıklamaları ile Trump’ın Gazze planı arasındaki benzerlik dikkat çekti. Trump, Gazze'deki Filistinlilerin özellikle Ürdün ve Mısır'a sürgün edilmesi fikrini dile getirdi. Gazze'nin "temizlenmesi için" bu ülkelerin daha fazla Filistinli kabul etmesi ve bunların "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" gerektiğini savunmuştu.

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ne sahip olması gerektiğini ifade ederek burayı geliştireceklerini ve binlerce kişiye istihdam sağlayacaklarını belirtmişti. Ayrıca Gazze Şeridi'nin, dünyanın farklı yerlerinden insanların yaşayacağı uluslararası bir alan olmasını hayal ettiğini söylemişti: "Gazze Şeridi'ndeki potansiyel inanılmaz."