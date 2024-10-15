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Trump'ın Kampanya Sorunları: St. Cloud'daki Miting Borcu Ödenmedi

Donald Trump'ın St. Cloud'daki mitingine ilişkin 209 bin dolarlık borcu hala ödenmedi. Yerel yetkililerden gelen açıklamalar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:56
Trump'ın Kampanya Sorunları: St. Cloud'daki Miting Borcu Ödenmedi

St. Cloud'daki Miting Borcu Ödenmedi

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın kampanya ekibi, Minnesota eyaletinin St. Cloud kentinde düzenlenen miting için yapılmış olan yaklaşık 209 bin dolarlık harcamanın faturasını henüz ödemedi.

Maliyet Detayları

Yerel Star Tribune gazetesine göre, 27 Temmuz tarihinde St. Cloud Eyalet Üniversitesinde gerçekleştirilen miting için ödenecek olan faturanın son ödeme tarihi 10 Ekim idi. Mitingin masrafları arasında yaklaşık 63 bin dolar polis, 62 bin dolar inşaat projeleri, 60 bin 500 dolar kamu hizmetleri, 21 bin dolar itfaiye ve 2 bin dolar bilgi teknolojileri için harcamalar yer alıyor.

Kentsel Yetkililerin Açıklamaları

St. Cloud kent yetkilisi Matt Staehling, Beyaz Saray’dan yapılan resmi ziyaretler için fatura kesilmediğini ancak seçim kampanyaları ve şehir hizmetleri gerektiren etkinlikler için bu uygulamanın geçerli olduğunu belirtti. Trump’ın kampanya ekibi, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Diğer Şehirlerin Durumu

NBC News ile görüşen Erie, El Paso, Spokane ve Mesa gibi şehirlerin yetkilileri, Trump kampanyasının kent yönetimlerine toplam 750 bin dolardan fazla borcu bulunduğunu ifade etti. Bu borçların çoğu ise yerel kolluk kuvvetleri ve ilk müdahale ekiplerinin harcamalarının kalemlerinde yer alıyor.

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