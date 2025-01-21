Trump'ın Otomatik Vatandaşlık Hakkını Kaldıran Düzenlemesi Dava Edildi

Trump'ın Vatandaşlık Düzenlemesi Kriz Yarattı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran başkanlık kararnamesini imzaladı. Bu kararname, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından mahkemeye taşındı.

ACLU'dan Hukuki Mücadele

ACLU, Trump'ın imzaladığı kararnamenin, ABD Anayasası tarafından korunan “ABD'de doğan çocukların otomatik olarak vatandaş olması hakkını” gasp ettiğini ve bunun hukuken yanlış olduğunu vurguladı. New Hampshire eyaletinde açılan davada, ACLU temsilcileri, söz konusu kararın Anayasa ile çeliştiğini ve uygulanamayacağını savundu.

Romero'dan Sert Eleştiriler

ACLU Direktörü Anthony Romero, yaptığı açıklamada, ABD'de doğan çocuklara vatandaşlık verilmemesinin yalnızca Anayasa'ya aykırı olmadığını, aynı zamanda Amerikan değerlerinin “pervasızca ve acımasızca” reddedilmesi anlamına geldiğini ifade etti. Romero, “Bu kararname, ABD'de doğan ve Amerikalı olarak tüm haklardan mahrum bırakılan kalıcı bir alt sınıf yaratma hedefini taşımaktadır.” değerlendirmesini yaptı.

14. Ek Madde Üzerinde Yeniden Değerlendirme

Trump, imzaladığı kararname ile 14. ek maddenin yeniden yorumlanması gerektiğini belirtmişti. Bu durum, ülkede geniş çaplı bir tartışmaya yol açarken, ACLU'nun hukuki mücadelesinin ne yönde ilerleyeceği merak konusu oldu.